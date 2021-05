Sette gol all’Olimpico: la Lazio si impone per 4-3 sul Genoa, doppio Correa

Gol e spettacolo all’Olimpico di Roma per Lazio-Genoa. La partita la portano a casa i biancocelesti con un 4-3 che ha dato speranza al Genoa di rimontarla fino all’ultimo. La Lazio aveva la partita in mano sul 4-1 fino a dieci minuti dalla fine, ma le reti di Scamacca all’80’ su rigore e di Shomurodov all’81’ l’ha riaperta clamorosamente. I padroni di casa si erano portati in vantaggio con Correa, poi Immobile su rigore aveva sigillato il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa l’autogol di Marusic riapre la partita, ma prima Luis Alberto e poi Correa portando il punteggio sul 4-1. I due gol del Genoa hanno fatto soffrire la squadra di Simone Inzaghi sul finale, ma i tre punti vanno alla Lazio che può continuare la sua lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Foto: Twitter Lazio