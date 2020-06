Setien si tiene stretto Arthur: “Sono molto contento di lui. Sul futuro…”

Durante l’intervista a Radio Catalunya, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato anche della situazione di Arthur. Queste le sue considerazioni: “Sono molto contento, sta cercando di assimilare quello che gli chiedo. È in ottima forma e ha entusiasmo. Non mi fermo a pensare a quello che potrà succedere in futuro perché abbiamo due competizioni da affrontare e tante sfide ravvicinate. Dico a tutti di concentrarsi e di non farsi distrarre da altre cose, che non aiutano a giocare bene”, ha chiuso Setien.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona