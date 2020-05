Setien: “Fabian Ruiz è straordinario. Lautaro? Chi non vorrebbe giocare con Messi…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato di diversi argomenti: “Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. – ha esordito – È così e basta. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura. Certe cose succedono in club tanto grandi, è normale che ci siano conflitti. Ma si risolvono. Nella relazione tra Messi e il Barcellona c’è grande sentimento, qualcosa che va oltre i soldi e gli interessi. Bisogna fare di tutto perché Messi sia fiancheggiato al meglio così che il Barcellona possa continuare a vincere come negli ultimi 15 anni.” Poi, ha aggiunto su Lautaro Martinez: “Lautaro è un grandissimo calciatore. Piace a Messi? Bisognerà chiederlo a lui. Tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona. Così come il fatto che per tanti il fatto di poter giocare con Leo rappresenti un incentivo enorme. Immagino che mi chiederete anche di Fabian Ruiz. Io l’ho allenato quando ero al Betis Siviglia e già allora capii che era forte, di un livello straordinario. Scambio Arthur-Pjanic?Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo. E un grande allenatore. Pjanic è un altro ottimo giocatore, ma mi permetta una considerazione più generale legata al momento: oggi parlare di mercato è azzardato. La stragrande maggioranza delle società dovrà riadattare i propri budget, il danno sofferto dal movimento è enorme e sarà necessaria una ristrutturazione profonda. Le grandi quantità di denaro che ultimamente si stavano pagando per i giocatori non saranno più plausibili, almeno a breve termine.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Barcellona