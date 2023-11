Setién: “Dopo il licenziamento i club ti screditano. Marcelino al Villarreal? Il suo nome circolava già quando c’ero io”

Quique Setien, ex allenatore del Villarreal, ha rilasciato un’intervista a Cadena Ser, dove ha parlato della sua situazione dopo l’incontro tra gli allenatori e il loro sindacato:

“In linea di principio non sarei dovuto andare a questa riunione. Alla fine, però, non hai altra scelta che andare in tribunale: cinque giorni prima del processo sono riuscito a trovare un accordo con il Barcellona, poi mi hanno chiesto di rinunciare ai pagamenti ma non ho voluto. Ora stanno rispettando rigorosamente i termini, ma finiranno comunque di pagarmi tre anni dopo la fine del rapporto. Per molti è stata una sorpresa: tanti allenatori hanno esposto i loro casi particolari, forse 12-14 allenatori tra Prima e Seconda Divisione. Chi non ha risolto il problema e chi lo ha fatto condizionato dalla lentezza della giustizia”.

Sulla separazione burrascosa dal Villarreal: “Non mi è piaciuta molto la chiamata del direttore generale del club che mi anticipava cosa sarebbe successo. Già mi sembrava deplorevole, ma purtroppo ho già esperienza con queste cose. Cercano di non pagarti e ti screditano, cercano di farti del male. Io ho molto rispetto per il club ma la dirigenza è un’altra cosa. Non sono rimasto sorpreso dall’esonero di Pacheta, la verità è che il nome di Marcelino è sempre stato presente. Fin dall’inizio, quando ero lì”.

Foto: Barcellona Twitter