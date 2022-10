Setien: “Dopo 40 anni di carriera avevo pensato al ritiro. Ora devo rimettermi in gioco nuovamente”

Il Villarreal riparte da Quique Setien come nuovo tecnico. A presentarsi è stato lui stesso nella consueta conferenza stampa: “Questo club è eccezionale e la cosa più importante è trovare un’identità. Non potevo essere in un posto migliore dopo due anni senza panchina. Ho rifiutato diverse offerte, aspettavo una proposta simile. C’è un gruppo straordinario e di altissimo livello. La chiamata è stata ovviamente inaspettata, non sapevo avessero bisogno di un tecnico. Pensavo fosse uno scherzo ma dopo 5 secondi ho smesso di essere rilassato. Sono molto ambizioso; conoscete il mio percorso, questo club è stato in Champions e ha vissuto momenti esaltanti. Mi piacerebbe aiutare a raggiungere gli obiettivi. Dopo 40 anni di carriera avevo pensato al ritiro, sono sincero. Ora devo rimettermi in gioco nuovamente. Barcellona? È stato diverso, spero di trarre vantaggio da quell’esperienza, di essere più forte. Non ci sarà nessuna rivoluzione: ogni cosa richiede tempo ma non avremo bisogno di tre mesi per vedere cambiamenti”.

Foto: twitter Barcellona