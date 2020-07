Setien: “Dimissioni? Ho detto che mi sarei goduto fino all’ultimo giorno della mia avventura”

Il tecnico del Barcellona, Setien, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. Ecco le sue parole: “Se ho mai pensato alle dimissioni? Quando sono arrivato ho detto che mi sarei goduto fino all’ultimo giorno la mia avventura. So che non è facile, devo correre alcuni rischi e situazioni, mi diverto ancora nonostante le circostanze. E’ vero che vorrei essere un po’ più felice”.

FOTO: Twitter Barcellona