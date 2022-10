Setien attacca il Barça: “Mi devono ancora dei soldi. Tante cose non mi sono piaciute. Ma ora penso al Villarreal”

Il nuovo tecnico del Villarreal, Quique Setien, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Onda Cero, parlando anche del rapporto con Messi ed altri giocatori quando ha allenato il Barcellona, nel 2020: “Il Barça mi deve ancora dei soldi. Messi? Non so valutare se sono rimasto deluso da lui o meno. Ci sono cose che mi sono piaciute, altre meno e ho dovuto affrontarle”.

La nuova avventura al Villarreal: “Non ero del tutto convinto che mi avrebbero dato un’opportunità in un posto che potesse adattarsi a me. È stata una bellissima sorpresa . Il Villarreal aveva un allenatore che stava facendo molto bene e non sembrava che potesse succedere nulla. Avevo offerte dall’estero ma non avevo voglia di andare via. Sarei potuto andare negli Stati Uniti”.

Foto: twitter Villarreal