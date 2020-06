Setién annuncia: “Suarez domani sarà titolare, ma non ha i 90 minuti nelle gambe”

A 5 mesi dall’operazione, Luis Suarez tornerà titolare domani contro il Maiorca. Infatti, l’attaccante uruguaiano, domani sera, partirà titolare. A comunicarlo, il tecnico del Barcellona, Quique Setién in conferenza stampa:“Sarà titolare, ma non ha i novanta minuti nelle gambe, perciò, dopo cinque mesi, non correremo alcun rischio. Giocare gli farà bene. Ne avrà bisogno per tornare ai suoi livelli.”