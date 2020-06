Setién allontana i rumors: “Arthur? Conto si di lui, è un gran calciatore”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di domani contro il Maiorca, Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha parlato del futuro del brasiliano Arthur Melo, considerato dai media come uni dei calciatori in uscita dal club blaugrana: “Abbiamo parlato un po’, non troppo. Le circostanza del contesto storico che stiamo vivendo influenzeranno il prossimo mercato. La verità però è che ho a disposizione, ho bisogno di tutti i loro e spero che possano dare il meglio per vincere la Liga e la Champions League. Non commento i rumors perché dobbiamo concentrarci sul campo. Arthur è un gran calciatore come tutti gli altri suoi compagni.”

Foto: sito ufficiale FC Barcellona