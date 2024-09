Setien: “Albiol e Parejo hanno detto atrocità su di me”

Quique Setien, ex tecnico di Villarreal e Barcellona, è tornato a parlare ai microfoni di Cadena SER a un anno dal suo addio al Sottomarino Giallo. Durante l’intervista, Setien ha rivendicato il risarcimento che spetta per il suo licenziamento, sottolineando che non ha ancora ricevuto quanto dovuto dal club.

“Il club sostiene che si tratti di una cosa giusta. Al processo c’erano due giocatori che hanno testimoniato e detto delle atrocità. Parejo e Raul Albiol hanno spiegato che avevamo fatto un pre-campionato disastroso, che non ci siamo allenati e vediamo se il giudice ha capito. È lui purtroppo che deve decidere.”

Foto: X Albiol Villarreal