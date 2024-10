Sessantenne sviene in centro a Roma. Cristina Mezzaroma gli offre un lavoro alla Lazio

La storia di un uomo sessantenne svenuto in centro a Roma, proveniente dalla provincia di Labaro con un figlio di 12 anni, ha colpito Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio 1900, che dopo aver appreso della sua struggente storia ha deciso di offrirgli un lavoro alla Lazio. A raccontarne la storia Il Messaggero, che narra il passato dell’uomo, licenziato a febbraio scorso da una ditta di ristrutturazioni e da allora alla ricerca di un nuovo impiego. La stessa Mezzaroma, ai microfoni dei canali ufficiali ha parlato di questa storia in occasione dell’iniziativa Health for Children.

“Leggendo la storia di questa persona ho fatto una riflessione. Nel 2024 un abitante di una grande metropoli sviene per la fame mentre la maggior parte di noi è a dieta per perdere qualche chilo di troppo. Al di là di questo, non credevo di suscitare questo interesse da parte della stampa”.

Foto: X Lazio