Sesko vuole l’Arsenal: il Lipsia temporeggia

Non di certo una stagione fortunata in termini di infortuni per l’Arsenal. I Gunners, infatti, sono dovuti correre ai ripari nel reparto offensivo a causa dei gravi stop di Saka e Gabriel Jesus. Due tegole che pesano sulle spalle di Arteta, soprattutto in vista delle molteplici competizioni. Proprio per questo motivo, la compagine inglese starebbe cercando di portare alla propria corte un attaccante in più, già in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da TalkSport, il profilo preso in considerazione sarebbe quello di Benjamin Sesko. Un giocatore dal talento cristallino e che diverse big della Premier League hanno corteggiato, come Manchester United e Chelsea. L’intenzione dell’attaccante, però, sembrerebbe essere quella di raggiungere Arteta. Nonostante ciò, a rimanere scettico sull’affare sarebbe proprio il Lipsia che, a meno di grandi offerte, non vorrebbe privarsi del proprio attaccante a stagione in corso. I numeri parlano chiaro: tra coppe e campionato Benjamin ha totalizzato 14 gol e 3 assist in 27 presenze.

FOTO: Instagram Lipsia