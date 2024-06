Sesko: “Sono molto felice di essere qui. Il prolungamento anticipato del contratto è il passo logico per me”

E’ arrivata in mattinata l’ufficialità del rinnovo fino al 2029 del bomber sloveno Sesko classe 2003 con il Lipsia. Ecco le parole del giovane attaccante:

“Il mio primo anno all’RB Lipsia è stato positivo e sono molto felice di essere qui. La squadra, il club, la città, i tifosi, il pacchetto complessivo rimane semplicemente eccezionale per me. Il prolungamento anticipato del contratto è quindi il passo logico per me”.

Foto: twitter Lipsia