Sesko: “Quando vedevo giocare Ibra mi sentivo felice. Haaland? Siamo diversi”

Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sui suoi idoli, come Haaland e Ibra.

Queste le sue parole: “Haaland? L’unica cosa che abbiamo di simile è, ovviamente, l’altezza. Inoltre, siamo entrambi veloci, ma in generale abbiamo uno stile di gioco diverso. Si tratta di un confronto con uno dei migliori giocatori del mondo. Quindi non è facile fare un paragone. Non vorrei paragonarmi a nessuno. Vorrei solo essere me stesso e dare il meglio”.

Su Ibrahimovic: “Mi piaceva guardarlo. Si divertiva e divertiva in campo. Faceva quello che voleva. Quando vedo un giocatore come lui mi sento veramente felice”.

Foto: twitter Lipsia