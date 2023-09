Sesko: “Premier? Sarebbe bello, ma sono concentrato sul Lipsia”

Intervistato ai microfoni di Transfermarkt, l’attaccante del Lipsia Benjamin Sesko ha commentato così la sua scelta di andare in Bundesliga piuttosto che in Premier: “Penso che fosse meglio venire qui. Per me era molto importante andare in un posto dove si gioca uno stile di calcio simile a quello del Salisburgo. Sapevo già cosa dovevo fare e non dovevo ripetere l’intero processo di apprendimento. Sarebbe bello giocare lì, ma per ora concentriamoci sul momento e poi vedremo“.

Foto: Sito Lipsia