Servette, Weiler: “Ho grande rispetto per Mourinho, ma andremo a Roma per giocarcela”

René Weiler, tecnico del Servette che domani sera affronterà la Roma nella sfida di Europa League, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Su Mourinho: “L’ho incontrato nel 2017 quando era al Manchester United, ma non è possibile paragonare le squadre. Lui è un allenatore con molta esperienza e successo, quello che posso dire è che ho molto rispetto per lui, ma alla fine resta un avversario”.

Sulle ultime di formazione : “Frick non è ancora al 100, prenderemo domani la decisione. Non posso confermare il 4-4-2”.

Sulla gara di domani: “Per noi è importante giocarcela, è un apprendistato per noi. Sarà straordinario giocare con 60.000 spettatori”. Siamo alla ricerca di un equilibrio a centrocampo, abbiamo bisogno di più sicurezza. Dovremo giocare bene per tutta la partita per evitare i pericoli che correremo”.

Foto: Instagram Servette