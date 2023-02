Seriie C, i risultati delle gare delle 14. 30. Catanzaro inarrestabile, bene il Pescara. Pordenone e Padova ko

Si sono concluse le gare delle 14.30 di Serie C. In campo il girone A e alcune gare del girone C.

Questi i risultati:

GIRONE A

Arzignano-Pordenone 3-1

Juventus NG-Piacenza 2-0

Mantova-Virtus Verona 2-3

Novara-Albinoleffe 1-2

Padova-Pergolettese 0-3

Pro Patria-Vicenza 2-0

Pro Vercelli-Feralpisalo 0-0

Renate-Trento 0-2

Sangiuliano City-Lecco 1-0

Triestina-Pro Sesto 0-2

GIRONE C

ACR Messina-Audace Cerignola 0-1

Catanzaro-Fidelis Andria 4-0

Pescara-Potenza 5-0

Picerno-Juve Stabia 1-0

Turris-Monterosi Tuscia 2-0

Viterbese-Monopoli 2-0

