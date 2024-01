Serier B: poker del Como, bene il Cittadella sul Palermo. Tris del Bari alla Ternana

Concluse le gare delle 14 in Serie B. Vola il Como che asfalta 4-0 lo Spezia e si propietta al secondo posot in classifica. Bene anche il Cittadella, che batte 2-0 un brutto Palermo e sale al terzo posto. Risorge il Bari, che stende 3-1 la Ternana.

In classifica, Como secondo a 38 punti, Cittadella terzo con 37, alle spalle del Parma che comanda.

Questi i riosultati:

Bari-Ternana 3-1

41’ Ricci (B), 43’ Nasti (B), 83’ Dorval (B), 87’ Diakite (T)

Cittadella-Palermo 2-0

26’ Pandolfi, 80’ Vita

Como-Spezia 4-0

27’, 63’ Da Cunha, 37’ Cutrone, 59’ Gabrielloni

Modena-Brescia 1-2

5’ aut. Zaro (B), 30’ Galazzi (B), 52’ rig. Tremolada (M)

SudTirol-Feralpisalò 1-0

76’ Casiraghi

Foto: logo Serie B