La Lega Serie A comunica che Lazio-Udinese si giocherà mercoledì 10 aprile 2019, o in alternativa il 17, ma solo se la Roma si qualificherà ai quarti di finale di Champions League e dovrà giocare in casa. Variano, invece, gli orari di Lazio-Parma e Napoli-Udinese, entrambe in programma il prossimo 17 marzo: la prima si giocherà alle 15 e non alle 18, la seconda alle 18 anziché alle 15.