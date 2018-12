Serie A, Giudice Sportivo: fuori per un turno 7 giocatori. Ammonito Spalletti

Sono giunte le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata di Serie A: un turno di squalifica per Arturo Calabresi (Bologna), Nicolò Barella (Cagliari), Luca Rossettini (Chievo), Vitor Hugo (Fiorentina), Daniel Bessa, Rômulo (Genoa), Thiago Cionek (SPAL). I diffidati invece dopo la quarta ammonizione sono Fabio Depaoli, Ivan Radovanović (Chievo), Domenico Maietta, Rade Krunić (Empoli), Edimilson Fernandes, Jordan Marcel Veretout (Fiorentina), Kwadwo Asamoah (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Jasmin Kurtić (SPAL), Rodrigo Javier de Paul (Udinese). Infine Luciano Spalletti è stato ammonito e dunque sarà regolarmente in panchina per Juventus-Inter “per essere, al 48° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale; recidivo”.

Foto: Twitter ufficiale Inter