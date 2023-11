Serie C: frenano Juve Stabia e Benevento. Pari anche per il Foggia

Si sono conclusi i posticipi della 13a giornata di Serie C. Nel girone C, frenano Juve Stabia e Benevento. Le vespe restabo prime con due punti di vantaggio sui sanniti e l’Avellino. Pari anche per il Pescara nel girone B.

Questi i risultati.

Pro Vercelli-Novara 3-3

Lucchese-Entella 1-0

Pescara-Rimini 1-1

Picerno-Potenza 3-0

Benevento-Giugliano 2-2

Juvce Stabia-Foggia 0-0

Foto: logo Serie C