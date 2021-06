Serie D, promosse in Serie C anche Campobasso, Gozzano e Montevarchi

Altre promozioni in Serie C dalla Serie D. Oltre al Taranto è toccato anche al Gozzano nel Girone A, al Montevarchi nel Girone E e al Campobasso nel Girone F. Quetse squadre hanno rispettivamente vinto le proprie partite quando bastava un risultato positivo per festeggiare la promozione in Serie C. Così tutte e tre le squadre possono dare il via ai festeggiamenti.