Serie D: il Palermo rallenta ancora, 0-0 contro la Palmese. Vince il Foggia

Dopo la sconfitta interna contro il Savoia, arriva un altro risultato a sorpresa per il Palermo, che non va oltre lo 0-0 sul campo della Palmese, fanalino di coda del girone I di Serie D. Rosanero che restano comunque in vetta alla classifica con 31 punti, a più 8 sul Savoia. Nel girone H, invece, torna al successo il Foggia: contro la Fidelis Andria i rossoneri vincono 2-1 (gol di Gentile, Nannola e Cittadino) e conquistano nuovamente i tre punti dopo la sconfitta casalinga col Sorrento.