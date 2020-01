Serie D: il Palermo bloccato in casa del San Tommaso, finisce 1-1

Il Palermo non va oltre il pareggio nella sfida in casa del San Tommaso, valida per la 19esima giornata del campionato di Serie D (girone I). Rosanero in vantaggio in avvio di secondo tempo con la rete di Langella che, dopo uno splendido controllo, ha insaccato con un preciso mancino. All’86’, però, è arrivato il pareggio del San Tommaso con Alleruzzo. Il Palermo sale a quota 45 in classifica e restano primi in classifica, ma adesso il Savoia ha l’opportunità di portarsi ad un solo punto dai rosanero.

Foto: Twitter ufficiale Palermo