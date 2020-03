Serie D, il Foggia accorcia dalla vetta. Torna a vincere anche il Palermo

Si riprende subito il Foggia dopo il KO di domenica scorsa col Casarano e batte allo “Zaccheria” il Nardò per 2-0. Croce e delizia per i rossoneri Gibilterra che prima firma il vantaggio al quarto minuto, per poi lasciare i suoi in inferiorità numerica per doppia ammonizione. In 10 contro 11 i padroni di casa tengono lo stesso, anzi la chiudono con Tortori nella parte finale per un successo preziosissimo che permette di portarsi a -1 dalla capolista Bitonto, fermato in casa sull’1-1 in casa dal Brindisi. Nel girone I torna alla vittoria anche il Palermo che travolge per 4-0 il Nola. Felici al 17′ per aprire le marcature, poi sale in cattedra Floriano, assoluto protagonista con una tripletta.