Serie D: Gelbison Cilento, Arzignano e Rimini promosse in Serie C

Giornata di verdetti anche in Serie D. Il Rimini ha vinto il girone D di quarta serie, al termine di un duello col Ravenna e torna nei pro a distanza di due anni. Festa grande per la Gelbison Cilento, che centra una storica promozione in C dopo aver trionfato nel Girone I. Infine festa anche per l’Arzignano, vincitore del girone C, a cui va lo scontro al vertice con l’Union Clodiense.

FOTO: Sito Gelbison