Serie D, episodio gravissimo in Cavese-Altamura. I pugliesi segnano, poi una persona entra in campo e il gol viene annullato. Il video

Il campionato di Serie D è cominciato con episodio strano, andato in scena nel match tra Cavese e Altamura, vinto dai campani.

Al 22′ della ripresa, Croce porta in vantaggio gli ospiti, con l’arbitro e il guardalinee che convalidano la rete e i giocatori esultano sotto il settore ospiti. Ma accade qualcosa di strano. Il gol è annullato dopo due minuti. Al netto di un fuorigioco ma salta all’occhio che l’arbitro e il suo collaboratore siano stati avvicinato da una persona subito prima dell’annullamento del gol.

Nel video pubblicato sui canali social dell’Altamura, si vede chiaramente un uomo che, mentre il guardalinee torna verso il centrocampo, gli si avvicina per dirgli qualcosa. Poi il consulto con l’arbitro e la decisione di annullare il gol. Chi sia questa persona non è chiaro, ma in particolare, non facendo parte della quaterna arbitrale, non poteva in alcun modo, ammesso lo abbia fatto, influenzare i giudizio dell’arbitro.

L’Altamura ha deciso di presentare un preannuncio di reclamo, non per la rete non convalidata, bensì per chiedere approfondimenti e chiarimenti in merito proprio alla persona che è intervenuta.

Foto: screen Altamura