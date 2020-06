Serie D, ecco tutte le squadre promosse in C: festeggia anche il Palermo

Il Consiglio Federale ha confermato la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in merito a promozioni e retrocessioni con cristallizzazione della classifica di Serie D dopo la 27esima giornata. Queste, dunque, le promosse in Serie C: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Le ultime quattro di ciascuno dei nove gironi di quarta serie, retrocedono in Eccellenza.

Foto: Twitter ufficiale Palermo