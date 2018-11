Serie D: il Bari non si ferma più. Vittoria anche in Sicilia contro il Gela

Nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie D il Bari in trasferta ha battuto il Gela. I biancorossi riescono ad imporsi contro i siciliani solo grazie a un gol di Simeri al 57′ e di Langella al 66′. Per i Galletti arriva dunque il dodicesimo risultato utile consecutivo e guadagnano la seconda vittoria consecutiva dopo quella della scorsa settimana in casa contro la Palmese. Con questa vittoria la squadra di Giovanni Cornacchini rimane al comando della classifica del girone I salendo a quota 30 punti.

Foto: Twitter ufficiale Bari