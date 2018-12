Si concludono anche gli altri match della diciassettesima giornata di Serie D. Nel Girone G l’Avellino supera per 6-1 la Lupa Roma. Gli irpini volano così al quarto posto a quota 30. Nel Girone D il Modena non va oltre l’1-1 sul campo dell’Adrense, a segno Ferrari per i padroni di casa e Montella per i gialloblu che restano ugualmente in testa con 34 punti, a due lunghezze dalla Pergolettese.