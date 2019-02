Nel Girone G di Serie D l’Avellino vince per 1-0 contro il Flaminia nel turno infrasettimanale valido per la 27esima giornata di campionato. A decidere l’incontro è stato un gol di Matute a un quarto d’ora dal termine. Con questo successo gli irpini consolidano il quarto posto salendo a quota 53, in piena zona playoff e a meno 7 dalla capolista Lanusei.