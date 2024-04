Serie D, altre due promosse in Serie C: fanno festa Pianese e Campobasso

Pianese e Campobasso festeggiano la vittoria del campionato di Serie D. Le due squadre, rispettivamente nel girone E e nel girone F di Serie D, hanno infatti centrato la promozione in Serie C. Il Campobasso torna dopo un anno, dalla mancata iscrizione nell’estate 2023 e il ritorno in Serie C. Per la Pianese traguardo storico per la città di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Una giornata assolutamente da ricordare per il centro meno di 4.000 abitanti che abbraccia il professionismo.

Foto: twitter Serie C