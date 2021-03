Serie C, la Pro Vercelli si prende il secondo posto, il Foggia frena, bene la Casertana

Si sono concluse le gare della nona giornata di ritorno di Serie C iniziate alle ore 15.00.

Nel Girone A il Lecco riesce a rimontare e vincere contro il Renate, mentre la Pro Vercelli batte la Pergolettese e si prende il secondo posto. Pari senza reti per l’Albinoleffe contro il fanalino di coda Lucchese e per il Piacenza contro la Giana Erminio.

Nel Girone B risultato ad occhiali per il Legnago contro il Carpi e per la Triestina contro il Gubbio; male Cesena e Feralpisalò che cadono rispettivamente in casa della Fermana e della Vis Pesaro, botta e risposta tra Arezzo e Mantova.

Nel Girone C reti bianche a Foggia, nello 0-0 con la Vibonese, poker per la Casertana contro la Virtus Francavilla, infine botta e risposta tra Paganese e Viterbese che finisce 1-1.

Questi tutti i risultati:



Girone A

Albinoleffe-Lucchese 0-0

Lecco-Renate 2-1

7′ Galuppini (R), 80′ Cauz (L), 88′ Iocolano (L)

Piacenza-Giana Erminio 0-0

Pro Vercelli-Pergolettese 1-0

11′ Rolando

Girone B

Arezzo-Mantova 1-1

16′ Di Paolantonio su rigore IA), 33′ Cheddira (M)

Fermana-Cesena 2-1

35′ e 47′ D’Anna (F), 77′ Sorrentino (C)

Legnago-Carpi 0-0

Triestina-Gubbio 0-0

Vis Pesaro-Feralpisalò 2-0

35′ Cannavò, 80′ Ferrani

Girone C

Casertana-Virtus Francavilla 4-0

9′, 30′ e 43′ Cuppone, 40′ Turchetta su rigore

Foggia-Vibonese 0-0

Paganese-Viterbese 1-1

9′ Diop su rigore (P), 38′ Besea (V)

