Serie C, Zeman parte con un pareggio: 2-2 contro la Juve Stabia. Successo dell’Olbia in casa del Gubbio

Si sono concluse alcune gare delle 14:30 valide per la 30a giornata del Girone B e C di Serie C. A rubare la scena è il Girone C, dove si sono disputate sei gare in contemporanea. La terza avventura di Zeman a Pescara parte con un pareggio, l’iniziale doppio vantaggio (42′ e 46′ Lescano) è stato rimontato dalla Juve Stabia di Pochesci con Silipo al 71′ e Zigoni al 74′. Seconda vittoria consecutiva per Mario Somma alla guida del Foggia, basta una rete per tempo: Rutjens al 17′ e Garattoni al 92′ per superare la Viterbese rimasta in 10 uomini nella ripresa. Pareggio per il Picerno in casa contro il Crotone (1-1), con i padroni di casa che sono sempre più in zona playoff. Pareggio a reti bianche per il Giugliano contro il Taranto e il Monterosi Tuscia contro il Latina. Successo esterno, invece, per il Monopoli sul campo del Messina (0-1 che porta gli ospiti al quinto posto e i padroni di casa in zona playout). Nel Girone B si è disputata una sola partita: successo esterno dell’Olbia sul campo del Gubbio, decisiva la rete di Ragatzu. L’ex Cagliari allontana, momentaneamente, i sardi dalla zona playout.

GIRONE B

Gubbio – Olbia 0-1

GIRONE C

Pescara – Juve Stabia 2-2

Foggia – Viterbese 2-0

Picerno – Crotone 1-1

Giugliano – Taranto 0-0

Monterosi Tuscia – Latina 0-0

ACR Messina – Monopoli 0-1

Foto: logo Lega Pro