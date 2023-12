Serie C, volano le capoliste Mantova, Torres e Juve Stabia

Vittorie da primato, anche consolidato, per Mantova, Torres e Juve Stabia, nelle gare delle 18.30 di Serie C. La Juve Stabia vince lo scontro diretto in casa del Picerno per 2-0. Il Mantova si conferma capolista nel girone A, vincendo 2-1 a Legnago. La Torres batte 1-0 il Pineto, scavalcando momentaneamente il Cesena in vetta al Girone B.

Questi i risultati:

Atalanta U23-Arzignano 0-0

Fiorenzuola-Novara 1-2

36′ Scappini, 68′ Corti, 86′ Alberti

Legnago-Mantova 1-2

45′ Redolfi, 46′ Rocco, 56′ Galuppini

Lucchese-Ancona 1-0

53′ Yeboah

Torres-Pineto 1-0

6′ Scotto

Turris-Brindisi 3-1

16′ De Felice, 33′ Maniero, 39′ Nocerino, 56′ Ganz

Picerno-Juve Stabia 0-2

50′ Bachini, 92′ Meli

