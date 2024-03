Serie C, vola il Cesena nel girone B. Cade la Juve Stabia nel girone C. Il Benevento spera

Si sono conclusi i posticipi della Serie C delle 20.45, in campo le capoliste dei gironi B e C.

Nel girone B, continua la corsa del Cesena che vince 2-0 a Pesaro e si porta a 80 punti, a +11 sulla Torres e con la Serie B ormai a un passo.

Occhio al girone C perchè la capolista Juve Stabia cade a Foggia e resta a +6 sul Benevento con lo scontro diretto che incombe tra qualche settimana.

Questi i risultati:

GIRONE B

Vis Pesaro – Cesena 0-2

17′ Berti, 95′ Ogunseye

GIRONE C

Foggia – Juve Stabia 2-1

4′ Leone (J), 10′ Riccardi (F), 72′ Ercolani (F)

Monopoli – Turris 0-0

Monterosi – Crotone 1-0

46′ pt Eusepi

Foto: logo Serie C