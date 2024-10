Serie C: vittorie per Ternana e Atalanta Under 23

Turno infrasettimanale anche in Serie C, con le gare spalmate in questi tre giorni. Terminate le gare delle 18.30. Spiccano le vittorie della Ternana e Atalanta Under 23

I risultati finali dei match delle 18:30:

GIRONE A

Arzignano-Pro Patria 1-0

80′ Lakti

Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0

48′ Vavassori, 94′ Vlahovic

Caldiero Terme-Giana Erminio 1-0

76′ Fasan

Trento-Virtus Verona 1-1

63′ Metlika (V), 72′ Anastasia (T)

GIRONE B

Sestri Levante-Ternana 0-1

93′ rig. Cicerelli

Spal-Pianese 1-1

69′ Rao (S), 92′ Mignani (P)

