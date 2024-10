Serie C: vittorie per Benevento, Vicenza e Perugia. L’Ascoli sempre più in crisi, Padalino in bilico a Latina

Concluse le partite in Serie C delle ore 15. Il Vicenza vince in casa dell’Arzignano nel girone A. Nel girone B, colpo del Perugia ad Ascoli, sempre più in crisi. Nel girone C, Benevento sempre più primo dopo il tris in casa del Sorrento. L’Altamura vince a Latina 2-0, Padalino sempre più in bilico sulla panchina dei pontini.

Questi i risultati:

GIRONE A

Arzignano-Vicenza 1-2 (4′ e 72′ Della Latta, 92′ Lunghi)

Lumezzane-Giana Erminio 3-2 (25′ Monachello, 60′ Dalmazzi, 70′ Ballabio, 77′ Corti, 81′ rig. Lamesta)

GIRONE B

Ascoli-Perugia 0-1 (39′ Montevago)

Rimini-Pianese 0-0

GIRONE C

Latina-Altamura 0-2 (55′ Leonetti, 82′ D’Amico)

Sorrento-Benevento 0-3 (9′ Perlingieri, 12′ Tosca, 25′ Lamesta)

