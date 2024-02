Serie C, vittorie in esterna per Gubbio e Renate. Parità tra Messina e Picerno

Terminate le quattro partite di Serie C in programma alle ore 14. Nel girone A il Renate vince a Busto Arsizio e sorpassa la Pro Patria in classifica. Nel girone B il Gubbio vince 2-1 in casa dell’Olbia, mentre la Virtus Entella si fa bloccare sul pari interno dal fanalino di coda Fermana. Pari a Messina per il Picerno, attualmente secondo nella classifica del girone C della terza serie italiana. Di seguito i risultati:

Girone A

Pro Patria – Renate 1-3

Girone B

Entella – Fermana 1-1

Olbia – Gubbio 1-2

Girone C

ACR Messina – Picerno 2-2

Foto: Logo Serie C