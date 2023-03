Serie C, vittoria esterna per l’Arzignano sul campo del Vicenza. La Virtus Francavilla batte il Monopoli

Sono appena terminate le sfide delle 17.30 di Serie C, in campo girone A e C. Nel primo si sono disputate quattro partite: a rubare la scena è l’Arzignano che vince con il risultato 3-2 sul campo del Vicenza. Una vittoria difesa nonostante l’inferiorità numerica dal 72′ e che permette ai giallocelesti di ritrovare la zona play-off con 49 punti. Vittorie di misura per San Giuliano City e Virtus Verona contro Pro Vercelli e Pergolettese. Pareggio tra Piacenza e Novara. Unica partita nel girone C, dove la Virtus Francavilla ha superato in casa il Monopoli (2-0). La vittoria dei padroni di casa nel derby pugliese permette di raggiungere lo stesso Monopoli in classifica a quota 45 punti e in zona play-off. A chiudere la trentaquattresima giornata ci sarà un unico posticipo lunedì: Pordenone-Pro Sesto nel girone A. Di seguito i risultati.

Girone A

L.R. Vicenza-Arzignano Valchiampo 2-3

Piacenza-Novara 1-1

San Giuliano City-Pro Vercelli 1-0

Virtus Verona-Pergolettese 1-0

Girone C

Virtus Francavilla-Monopoli 2-0