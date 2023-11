Serie C, vittoria del Padova nel girone A. Vola la Casertana nel girone C. Quinta vittoria di fila per i falchetti

Si sono concluse le 2 gare di Serie C iniziate alle 20,45. Nel girone A, il Padova vince 1-0 in casa dell’Albinoleffe, portandosi al secondo posto a 29 punti, a -3 dal Mantova capolista.

Nel girone C, gara spettacolare a Francavilla che vede la vittoria della Casertana per 3-2. Per i falchetti quinta vittoria di fila, quarto posto insieme all’Avellino a 23 punti, alle spalle di Juve Stabia e Benevento.

Questi i risultati:

Albinoleffe-Padova 0-1

Virtus Francavilla- Casertana 2-3

Foto: logo Serie C