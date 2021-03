Serie C, vittoria del Cesena, il Potenza condanna (quasi) la Cavese

Nel pomeriggio si sono giocate 5 gare in Serie C, rinviate le scorse settimane per Covid. Nel girone A, vittoria dell’Olbia sulla Pistoiese per 1-0 e pareggio per 2-2 tra Pergolettese e Lecco, che frena la corsa promozione diretta degli ospiti.

Nel girone B, successo del Cesena sul Gubbio per 2-1 e vittoria del Mantova a Ravenna.

Nel girone C, il Potenza si impone 2-0 a Cava de Tirreni, condannando quasi la Cavese alla Serie D, visto che per i campani il divario per poter fare i playout deve essere inferiore ad 8 punti dalla quart’ultima, e ora ne ha 15 di ritardo.

Girone A

Olbia-Pistoiese 1-0

Pergolettese-Lecco 2-2

Girone B

Cesena-Gubbio 2-1

Ravenna-Mantova 0-2

Girone C

Cavese-Potenza 0-2

Foto: Logo Serie C