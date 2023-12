Serie C, vincono Triestina e Giugliano. Parità in Spal-Entella e Crotone-Juve Stabia

Sono appena terminate le sfide delle 18:30 di Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A la Triestina vince 2-1 in casa contro la Giana Erminio, decisiva la doppietta di Adorante. Reti inviolate, invece, nel girone B tra Spal ed Entella: 0-0. Infine, nel girone C è parità tra Crotone e Juve Stabia: 1-1. Mentre il Giugliano cala il tris sul Monterosi Tuscia: 3-1.

Girone A

Triestina – Giana Erminio 2-1

Girone B

Spal – Entella 0-0

Girone C

Crotone – Juve Stabia 1-1

Giugliano – Monterosi Tuscia 3-1

