Serie C, vincono Torres, Spal e Lucchese. Reti inviolate in Brindisi-Giugliano

Sono appena terminate le sfide delle 14.30 di Serie C, in campo il girone B e il girone C. Di seguito i risultati

Girone B

Lucchese – Olbia 1-0

Spal – Rimini 3-1

Torres – Entella 2-1

Girone C

Brindisi – Giugliano 0-0

Foto: Serie C