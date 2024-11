Serie C, vincono Ternana, Torres e Novara

Si sono concluse le gare delle ore 15 in Serie C validi per la 13^ giornata del campionato di Serie C. Di seguito risultati e marcatori:

GIRONE A

Giana Erminio-Arzignano 0-1 (5′ Mattioli)

Virtus Verona-Pro Vercelli 0-0

Novara-Caldiero Terme 3-1 (11′ Morosini, 46′ Ongaro, 51′ rig. Ranieri, 90′ Fasan)

Renate-Lumezzane 1-2 (7′ Iori, 65′ Tenkorang, 77′ De Leo)

GIRONE B

Ternana-SPAL 3-1 (44′ Karlsson, 72′ Curcio, 82′ Donati, 86′ Cianci)

Torres-Pianese 3-0 (9′ Dametto, 73′ Diakite, 94′ Scotto)

Foto: twitter Serie C