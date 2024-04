Serie C, vincono Pro Vercelli e Sorrento. Reti inviolate tra Trento e Giana Erminio

Sono appena terminate le sfide 16.15 di Serie C, in campo il girone A e C. Nel primo girone in ordine alfabetico, la Pro Vercelli ha vinto 3-1 contro l’Albinoleffe. Reti inviolate, invece, tra Trento e Giana Erminio. Nel girone C il Sorrento vince 3-1 contro il Latina tra le mura amiche. Di seguito i risultati

Girone A

Pro Vercelli – Albinoleffe 3-1

Trento – Giana Erminio 0-0

Girone C

Sorrento – Latina 3-1

Foto: Logo Serie C