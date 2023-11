Serie C, vincono Picerno e Pro Sesto. Il Pineto riacciuffa il Perugia al 93′, parità tra Casertana e Crotone

Sono appena terminate le sfide delle 16.15 di Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A, nessun problema per la Pro Sesto contro l’Albinoleffe: 2-0, decidono le reti di Maurizi e Bussaglia. Nel girone B, invece, il Pineto riacciuffa il Perugia al 93′ con la rete di Gambale: 1-1. Infine, nel girone C, termina in parità la sfida tra Casertana e Crotone: 1-1. Mentre il Picerno passa per 3-0 in casa del Latina.

Girone A

Pro Sesto – Albinoleffe 2-0

Girone B

Pineto – Perugia 1-1

Girone C

Casertana – Crotone 1-1

Latina – Picerno 0-3

Foto: Logo Serie C