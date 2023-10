Serie C, vincono Pergolettese e Recanatese. Parità tra Audace Cerignola e Benevento

Sono appena terminate le sfide di Serie C delle 20.45, in campo tutti i gironi. Nel girone A, la Pergolettese cala il bis in casa del Fiorenzuola. Nel girone B, pareggiano Ancona e Vis Pesaro (3-3) e Sestri Levante-Juventus (0-0). Vince, invece, la Recanatese in casa del Rimini: 3-2. Nel girone C, infine, pareggiano Audace Cerignola e Benevento e Monopoli-Foggia (2-2).

Girone A

Fiorenzuola – Pergolettese 0-2

Girone B

Ancona – Vis Pesaro 3-3

Rimini – Recanatese 2-3

Sestri Levante – Juventus U23 0-0

Girone C

Audace Cerignola – Benevento 0-0

Monopoli – Foggia 2-2

