Serie C, vincono Casertana e Campobasso. Parità tra Picerno e Potenza

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C, in campo i gironi B e C. Per quanto riguarda il Girone B il Campobasso espugna il campo del Pineto per 1-0 portandosi al sesto posto in classifica in solitaria a -2 dalla Torres. Nel Girone C la vittoria ottenuta nel derby contro la Cavese proietta la Casertana a -2 dalla zona playoff; finisce invece in parità il derby lucano fra Picerno e Potenza. Di seguito i risultati.

Girone B

Pineto – Campobasso 0-1

Girone C

Casertana – Cavese 1-0

Picerno – Potenza 1-1

Foto: Logo Serie C