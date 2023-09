Serie C, vincono Benevento, Avellino e Brindisi. Parità tra Messina e Turris

Si sono concluse le gare del pomeriggio del Girone C di Serie C. Prima vittoria per l’Avellino, che batte il Sorrento in trasferta grazie a Tito a inizio ripresa. Successi anche per il Benevento e il Brindisi, 2-1 rispettivamente contro Taranto e Monterosi, mentre finisce in parità la sfida fra Latina e Casertana. Gol, emozioni e spettacolo infine a Messina dove i padroni di casa cullano a lungo lo sgambetto alla capolista Turris portandosi anche sul 3-1 prima di subire la rimonta avversaria con Nocerino che fissa il risultato sul 3-3 al sesto minuto di recupero. Di seguito i risultati.

Messina-Turris 3-3

1’ Plescia (M), 9’ Frisenna (M), 20’ D’Auria (T), 50’ Emmausso (M), 83’ Giannone (T), 90’+6’ Nocerino (T)

Benevento-Taranto 2-1

25’ Ferrante (B), 45’ Karic (B), 75’ Antonini Lui (T)

Brindisi-Monterosi Tuscia 2-1

37’ Costantino (M), 60’ aut. Sini (B), 89’ Bunino (B)

Latina-Casertana 1-1

29’ rig. Fabrizi (L), 45’+1’ Curcio (C)

Sorrento-Avellino 0-1

48’ Tito

Foto: Logo Serie C